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14:51, 25 июля 2023Забота о себе

Психологи назвали привычку опаздывать симптомом одной болезни

Психотерапевт Сью Смит: неспособность приходить вовремя может быть симптомом СДВГ

Фото: Production Perig / Shutterstock / Fotodom

Психологи и специалисты в сфере психического здоровья нашли объяснение, почему некоторые люди не могут приходить вовремя и постоянно срывают сроки. Мнение психологов Роберта Коммона и Елены Тупрни, а также психотерапевта Сью Смит приводит Daily Mail.

Роберт Коммон считает, что привычку опаздывать и срывать сроки часто ошибочно принимают за лень или глупость. На самом же деле, по его мнению, некоторые люди действительно не способны правильно распределять задачи и оценивать, сколько времени требуется на их выполнение. Наиболее частыми симптомами такого состояния он назвал регулярную потерю счета времени, мечтательность или, наоборот, полное погружение в выполнение одной задачи.

Психотерапевт Сью Смит добавила, что неспособность соблюдать сроки называют «слепотой во времени». По ее словам, это состояние не является диагнозом, однако оно может быть симптомом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) либо появляться самостоятельно, например, вследствие детских травм.

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Психолог-консультант Елена Турони уверена, что «слепота во времени» может серьезно навредить человеку, поэтому она рекомендовала обратиться за помощью к психотерапевту. Если от подобного поведения страдает ребенок, специалисты посоветовали родителям не ругать его, а вместе с ним составить подробный распорядок на каждый день и помогать.

Ранее специалисты по психическому здоровью перечислили помогающие в борьбе с опозданиями приемы. По словам психотерапевта Сомии Заман, чтобы приходить на встречи вовремя и меньше опаздывать, нужно, прежде всего, правильно организовать жилое пространство.

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    Екатерина Улитина
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