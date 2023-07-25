В Азии изменили сцену с обнаженной Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер»

В азиатских странах изменили сцену с обнаженной Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер»

В Индии, Бангладеше и Индонезии изменили сцену с обнаженной актрисой Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в прокате картины в азиатских странах была изменена сцена, где героиня артистки сидит в кресле полностью обнаженная. Сообщается, что в этом эпизоде при помощи монтажа персонажу Пью нарисовали черное платье. По словам источников, цензурные правки были внесены для обеспечения проката в азиатских странах.

Ранее уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар призвал удалить из фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана сцену с цитированием древнеиндейской поэмы «Бхагавадгита».

Политический деятель отметил, что в приведенном эпизоде, где женщина призывает мужчину читать «Бхагавадгиту» вслух во время полового акта, индуизм подвергается злостной атаке, а сама сцена выглядит как «часть заговора антииндуистских сил».

Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.