Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:43, 25 июля 2023Культура

В Азии изменили сцену с обнаженной Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер»

В азиатских странах изменили сцену с обнаженной Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер»

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

В Индии, Бангладеше и Индонезии изменили сцену с обнаженной актрисой Флоренс Пью в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в прокате картины в азиатских странах была изменена сцена, где героиня артистки сидит в кресле полностью обнаженная. Сообщается, что в этом эпизоде при помощи монтажа персонажу Пью нарисовали черное платье. По словам источников, цензурные правки были внесены для обеспечения проката в азиатских странах.

Ранее уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар призвал удалить из фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана сцену с цитированием древнеиндейской поэмы «Бхагавадгита».

Политический деятель отметил, что в приведенном эпизоде, где женщина призывает мужчину читать «Бхагавадгиту» вслух во время полового акта, индуизм подвергается злостной атаке, а сама сцена выглядит как «часть заговора антииндуистских сил».

Сюжет фильма, главную роль в котором исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны привело подробности о попытке ВСУ атаковать корабль у Севастополя

    Россияне захотели видеть курс доллара шестилетней давности

    Супружескую пару россиян осудили за госизмену и подготовку диверсии

    Голая девушка выпала из окна девятого этажа в Москве

    Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в законе о ЧВК

    Раскрыты вошедшие в новый пакет помощи США Украине вооружения

    Глава ДНР назвал волны мобилизации на Украине нескончаемыми

    Названы регионы России с наиболее сложной ситуацией с лесными пожарами

    Матвиенко оценила «резонансность» поправок об изменении призывного возраста

    Илон Маск снова стал самым богатым человеком на планете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости