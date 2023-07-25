В Запорожской области сообщили о массированном ударе ВКС России по резервам ВСУ

Рогов сообщил о массированном авиаударе ВКС России по резервам ВСУ в Запорожской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в семи километрах от Орехова», — написал Рогов.

Ранее Министерство обороны России сообщило о сбитии системой противовоздушной обороны (ПВО) украинского вертолета Ми-24 в районе села Новодаровка Запорожской области.