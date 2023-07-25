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17:23, 25 июля 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

Минобороны: средствами ПВО сбит украинский вертолет Ми-24 в небе над Запорожской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский вертолет Ми-24 в небе над Запорожской областью. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевую машину сбили в районе населенного пункта Новодаровка, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, за минувшие сутки средства ПВО перехватили десять реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

25 июля Минобороны сообщило о продвижении российских войск в районе Серебрянского лесничества. На указанном участке подразделения продвинулись на 1,5 километра в глубину украинской обороны.

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    Алан Босиков
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