Российская армия продвинулась на 1,5 километра у Серебрянского лесничества

МО РФ: армия продвинулась на 1,5 км в глубину обороны ВСУ у Серебрянского лесничества

Российская армия на краснолиманском направлении продвинулась на 1,5 километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом заявили журналистам во вторник, 25 июля, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что подразделения 234-го российского десантно-штурмового полка отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку.

Кроме того, у населенного пункта Терны Донецкой народной республики (ДНР) удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, отметили в Минобороны.

Помимо этого было нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины близ донецких населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

А в районах населенных пунктов Торское ДНР и Новолюбовка Луганской народной республики были ликвидированы склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны доложило о поражении узла связи 24-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Тогда же удалось поразить пункт управления и склад топлива ВСУ в Запорожской области — близ Орехова и Малой Токмачки.