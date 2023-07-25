Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 25 июля 2023Россия

Российская армия продвинулась на 1,5 километра у Серебрянского лесничества

МО РФ: армия продвинулась на 1,5 км в глубину обороны ВСУ у Серебрянского лесничества

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия на краснолиманском направлении продвинулась на 1,5 километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом заявили журналистам во вторник, 25 июля, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что подразделения 234-го российского десантно-штурмового полка отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку.

Кроме того, у населенного пункта Терны Донецкой народной республики (ДНР) удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, отметили в Минобороны.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Помимо этого было нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины близ донецких населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка.

А в районах населенных пунктов Торское ДНР и Новолюбовка Луганской народной республики были ликвидированы склады боеприпасов 44-й мотопехотной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны, добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны доложило о поражении узла связи 24-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Тогда же удалось поразить пункт управления и склад топлива ВСУ в Запорожской области — близ Орехова и Малой Токмачки.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об успешной контратаке на одном из направлений

    Беременная Кортни Кардашьян снялась в наряде российского бренда

    Немецкий дипломат разозлил Израиль полетом над Газой на параплане

    Apple исправила критическую уязвимость на iPhone

    Прокурор запросил россиянину 23 года колонии за теракт на железной дороге

    В железнодорожной компании Украины пройдут проверки из-за русского языка

    Ученые назвали восемь позволяющих продлить жизнь на 24 года привычек

    Стилист составила рейтинг антитрендов летнего гардероба

    Собянин назвал сроки запуска МЦД-3

    Российская система ПВО сбила украинский вертолет в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости