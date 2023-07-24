Минобороны заявило об уничтожении узла связи украинской бригады в ДНР

Минобороны отчиталось о поражении узла связи 24-й механизированной бригады ВСУ в ДНР

Российские военные поразили узел связи 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что узел связи украинской бригады Вооруженные силы (ВС) России поразили в районе населенного пункта Дзержинск в ДНР. Помимо этого, удалось поразить пункт управления и склад топлива ВСУ в Запорожской области — близ Орехова и Малой Токмачки.

Также российские военнослужащие нанесли поражение 102-м артиллерийским подразделениям ВСУ, которые находились на огневых позициях в 137-ми районах боевых действий.

Ранее Минобороны отчиталось о групповом высокоточном ракетном ударе по объектам ВСУ в Одессе, где готовились террористические акты на территории России. Он был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.