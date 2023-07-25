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05:14, 25 июля 2023Бывший СССР

В Минобороны рассказали о подвиге российского рядового

Минобороны: российский рядовой в бою лично уничтожил более десятка солдат ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.

«Стрелок Артем Березин в ходе одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа сумел лично обнаружить и уничтожить свыше десятка бойцов противника», — сказал он. В результате украинская атака оказалась сорвана, позиции российских войск удержаны.

Офицер отметил, что военнослужащие группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что солдаты ВСУ после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не поодиночке, как это было раньше. «Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал он, подчеркнув достойные условия содержания в плену.

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    Марина Совина
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