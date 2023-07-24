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12:35, 24 июля 2023Бывший СССР

Глава Запорожья заявил о случаях повзводной сдачи в плен солдат ВСУ

Глава Запорожья Балицкий заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен взводами

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала наступления украинской армии стали сдаваться в плен группами, а не по одиночке, как это было раньше. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал Балицкий, подчеркнув достойные условия содержания в плену.

Он также понадеялся, что многие из них останутся жить в Запорожье, где вернут свои семьи и будут развивать народное хозяйство.

Также Балицкий рассказал, что командование ВСУ восполняет потери и не проводит активных атак на запорожском направлении. Он добавил, что за прошедшие сутки украинские войска совершили 57 попыток обстрелять населенные пункты в Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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