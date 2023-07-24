В Запорожской области заявили о восполнении потерь командованием ВСУ

Балицкий заявил об отсутствии атак и восполнении потерь ВСУ на запорожском направлении

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) восполняет потери и не проводит активных атак на запорожском направлении. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери», — сказал он.

Балицкий уточнил, что обсудил ситуацию на линии боевого соприкосновения запорожского фронта: на пологовско-ореховском и времевском направлениях. По его словам, ВСУ подвозят новых солдат. Он добавил, что за прошедшие сутки украинские войска совершили 57 попыток обстрелять населенные пункты в Запорожской области.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов описал ситуацию на ореховском направлении в Запорожской области фразой «очень горячо». Он рассказал, что ВСУ в 04:00 мск после массированной артподготовки восточнее Работино пошли в атаку. Артиллерия и реактивные системы залпового огня встретили украинскую армию на подступах.