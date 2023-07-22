В Запорожье описали ситуацию на ореховском направлении фразой «очень горячо»

Рогов описал ситуацию на ореховском направлении в Запорожье фразой «очень горячо»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов описал ситуацию на ореховском направлении в Запорожской области фразой «очень горячо». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, противник в 04:00 мск после массированной артподготовки восточнее Работино пошел в атаку. При этом в наступлении пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) действует вместе с бронетехникой, включая танки и американские БМП Bradley.

Артиллерия и реактивные системы залпового огня встретили противника на подступах. ВСУ пытаются прорваться к позициям российских подразделений и занять окопы на первой линии обороны, идут ожесточенные бои.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ проводят перегруппировку после неудачной попытки наступления в Запорожской области. Он уточнял, что украинские военные готовятся к новой атаке, пытаясь создать новые подразделения для наступления. Российские же военные наносят удары по местам скопления украинских частей артиллерией и беспилотниками.