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21:36, 25 июля 2023Бывший СССР

Жителей Украины предупредили о тяжелом отопительном сезоне

Глава Центра исследования энергетики Харченко предрек украинцам тяжелый отопительный сезон
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко предупредил граждан о тяжелом отопительном сезоне. Об этом сообщает ТАСС.

«Я советовал бы всем украинцам готовиться к тому, что следующая зима будет сложной. Такой же или даже сложнее, чем прошлая», — предрек глава Центра. Он также рекомендовал жителям запасать топливо, которое обеспечит работу электрогенераторов.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил, что компанией «Укрэнерго» одновременно с работами по восстановлению сетей (на сегодняшний день завершено около 60 процентов от запланированного) проводится подготовка к зиме, в частности ремонт котельных, ТЭЦ и тепловых электростанций. К 21 июля, по словам премьер-министра, в хранилищах страны находится более 11,5 миллиарда кубометров газа.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко назвал возможную дату прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины. По его словам, это может произойти в 2024 году, когда завершится контракт на транзит, заключенный с «Газпромом».

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    Александра Синицына
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