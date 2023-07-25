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13:06, 25 июля 2023Мир

Запад уличили в отрыве от реальности при взгляде на украинский конфликт

Экс-глава генштаба Чехии: Запад однобоко смотрит на украинский конфликт

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Запад оторван от реальности и однобоко смотрит на украинский конфликт. Об этом заявил бывший начальник генштаба чешской армии генерал армии в запасе Иржи Шедивы, передает CZ Defence.

По его словам, политики западных стран при взгляде на российско-украинское противостояние опираются преимущественно на позицию официальных украинских лиц, а также британских и американских СМИ.

«На мой взгляд, очень часто мы учитываем только то, что говорит украинское политическое и военное руководство страны, или что говорят некоторые британские или американские аналитики. Мы также широко ссылаемся на отчеты Вашингтонского института изучения войны. И мало анализа реальных результатов, в том числе того, что представляет сама Россия», — указал экс-начальник генштаба.

Шедивы оценил украинское контрнаступление и обратил внимание, что украинская сторона продвигается очень медленно. Он подчеркнул, что подобное положение дел не соответствует оптимизму западных политиков. «И по этим причинам я пытаюсь призвать нас осознать истинную реальность», — заключил он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск идет медленнее, чем предполагалось на этапе планирования. Он пояснил, что медленный ход наступления украинской армии связан, в частности, с нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО). При этом Резников уточнил, что беспокойства у него это не вызывает, поскольку убеждение, что контрнаступление должно быть быстрым, является ошибочным. Министр подчеркнул, что боевые действия — это «не компьютерная игра».

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    Виктория Кондратьева
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