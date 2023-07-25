Пэрис Хилтон снялась в огромных сапогах для рекламы брендов MSCHF и Crocs

Американская светская львица, актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон снялась в рекламе огромных сапог и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 42-летняя знаменитость предстала в облегающем комбинезоне и черно-желтом спортивном костюме с укороченной кофтой на молнии. При этом она завязала волосы в конский хвост и дополнила образ объемными желтыми ботинками с перфорацией, созданными американским брендом MSCHF в коллаборации с известной обувной маркой Crocs.

Пользователи сети высказали свое мнение о фотосессии в комментариях. «Серьезно? Как такие вещи вообще могут быть модными?», «Выглядит как обувь смурфиков [придуманные и нарисованные бельгийским художником Пьером Кюллифором существа, персонажи комиксов и мультфильмов — прим. "Ленты.ру"]», «Ботинки-кроксы? Что... Спасибо, но нет», «Единственный человек, который выглядит мило в подобных сапогах», «Все, что она надевает, автоматически становится модным», «Мне нужны такие сапоги, если Пэрис говорит, что это стильно», «Теперь это мои любимые снимки с тобой», — заявили юзеры.

В феврале сообщалось, что огромные красные ботинки Astro Boy Boots, которые появились в ассортименте американского бренда MSCHF, стали мемом в социальных сетях. Создатели обуви рассказали, что при создании данной пары вдохновлялись образом Астробоя из популярного аниме-сериала, который впервые вышел на экраны в 1960-х годах.