Огромные резиновые ботинки за 25 тысяч рублей стали мемом в сети

Массивные ботинки бренда MSCHF красного цвета стали мемом в сети

Огромные ботинки Astro Boy Boots, которые появились в ассортименте американского бренда MSCHF, стали мемом в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Речь идет о резиновых сапогах красного цвета, которые получили название Astro Boy. Создатели обуви рассказали, что при создании данной пары вдохновлялись образом Астробоя из популярного аниме-сериала, который впервые вышел на экраны в 1960-х годах. Стоимость ботинок, которые поступят в продажу 16 февраля, составит 350 долларов (25 тысяч рублей).

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн изделия, из-за чего они принялись создавать шуточные изображения с названными сапогами. Так, пользователь с никнеймом clubchow прикрепил Astro Boy Boots к героине фильма «Дьявол носит Prada» Андреа Сакс, а юзер julesyyys, в свою очередь, сравнил ботинки с обувью персонажа мультфильма «Даша-путешественница».

В декабре Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.