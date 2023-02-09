Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 9 февраля 2023Ценности

Огромные резиновые ботинки за 25 тысяч рублей стали мемом в сети

Массивные ботинки бренда MSCHF красного цвета стали мемом в сети

Фото: MSCHF

Огромные ботинки Astro Boy Boots, которые появились в ассортименте американского бренда MSCHF, стали мемом в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Речь идет о резиновых сапогах красного цвета, которые получили название Astro Boy. Создатели обуви рассказали, что при создании данной пары вдохновлялись образом Астробоя из популярного аниме-сериала, который впервые вышел на экраны в 1960-х годах. Стоимость ботинок, которые поступят в продажу 16 февраля, составит 350 долларов (25 тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Мой самый большой ужас» Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
«Мой самый большой ужас»Мужчины в купальниках и женщины топлес: чем удивили Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне
22 сентября 2021
Голый прием. Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Голый прием.Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
6 октября 2021

Пользователей сети рассмешил нелепый дизайн изделия, из-за чего они принялись создавать шуточные изображения с названными сапогами. Так, пользователь с никнеймом clubchow прикрепил Astro Boy Boots к героине фильма «Дьявол носит Prada» Андреа Сакс, а юзер julesyyys, в свою очередь, сравнил ботинки с обувью персонажа мультфильма «Даша-путешественница».

В декабре Пуховик Кендалл Дженнер за полмиллиона рублей также стал мемом в сети. Телезвезда снялась в укороченном кожаном бомбере цвета хаки люксового бренда Loewe. Поклонники не оценили верхнюю одежду манекенщицы и прозвали объемную куртку самой уродливой в мире.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
45-летняя Ольга Орлова раскрыла вес после родов
Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину
Россия собралась увеличить производство электромобилей в девять раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.