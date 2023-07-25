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12:28, 25 июля 2023Силовые структуры

В российском регионе группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов

В Челябинске группа парней устроила драку и перестрелку из салютных пистолетов на улице

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Челябинске группа парней устроила перестрелку из салютных пистолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, участие в потасовке принимали около 25 человек. Они стреляли и дрались на Цимлянской улице.

Вскоре полицейские задержали хулиганов. Выяснилось, что они поссорились из-за личной неприязни. Отмечается, что есть один пострадавший.

Сейчас правоохранители ищут остальных участников разборки.

Ранее стало известно, что в Челябинске неизвестный обстрелял автомобили из пневматического пистолета.

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    Екатерина Власова
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