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13:11, 25 июля 2023Мир

В Кремле рассказали о попытках Запада помешать саммиту «Россия — Африка»

Пресс-секретарь Песков заявил об беспрецедентном давлении на Африку из-за саммита в России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запад оказал беспрецедентное давление на африканские государства, чтобы помешать саммиту «Россия — Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — рассказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что у президента Владимира Путина на полях саммита «Россия — Африка» состоится множество двусторонних встреч. «У него идет активная подготовка к саммиту "Россия — Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что до конца текущей недели у Путина будут «чрезвычайно загруженные дни».

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    Виктория Кондратьева
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