В Кремле рассказали о попытках Запада помешать саммиту «Россия — Африка»
Запад оказал беспрецедентное давление на африканские государства, чтобы помешать саммиту «Россия — Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, французские посольства не дремали и не дремлют до сих пор, и другие западные представительства пытаются вносить свою толику в эти усилия, чтобы воспрепятствовать проведению этого саммита, воспрепятствовать представительству африканских государств на этом саммите», — рассказал представитель Кремля.
Ранее Песков рассказал, что у президента Владимира Путина на полях саммита «Россия — Африка» состоится множество двусторонних встреч. «У него идет активная подготовка к саммиту "Россия — Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.
Он также подчеркнул, что до конца текущей недели у Путина будут «чрезвычайно загруженные дни».