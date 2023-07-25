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12:54, 25 июля 2023Россия

В Кремле рассказали о графике Путина на саммите «Россия — Африка»

Песков: у Путина на саммите «Россия — Африка» состоится множество двусторонних встреч

Фото: Михаил Климентев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У президента Владимира Путина на полях саммита «Россия — Африка» состоится множество двусторонних встреч. О графике главы государства рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь также отметил, что Путин готовится и к рабочим встречам в рамках российско-африканского саммита.

«У него идет активная подготовка к саммиту "Россия — Африка", элементы которого начинаются уже завтра в Санкт-Петербурге», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что до конца текущей недели у Путина будут «чрезвычайно загруженные дни». По словам Пескова, африканские страны подвергались беспрецедентному давлению со стороны Запада, которые пытались воспрепятствовать саммиту.

До этого сообщалось, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса намерен обсудить мирный план по Украине с Путиным на саммите африканских стран в Петербурге.

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» должны пройти 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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    Анна Щербакова
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