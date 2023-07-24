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10:52, 24 июля 2023Мир

Президент ЮАР пообещал обсудить с Путиным мирный план по Украине

FT: президент ЮАР обсудит с Путиным мирный план по Украине на саммите Россия — Африка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Южноафриканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса собирается обсудить мирный план по Украине с президентом России Владимиром Путиным на саммите африканских стран в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Financial Times.

Издание пишет, что Рамафоса «воспользуется своим присутствием на саммите для продвижения мирного плана». Ранее он и лидеры других африканских стран представили свой мирный план во время визита в Москву и в Киев.

После того, как мирный план представили российскому президенту, тот заявил, что Москва готова к конструктивному диалогу со всеми желающими установления мира на принципах справедливости. Также он поддержал сбалансированный подход стран Африки к конфликту на Украине.

Ранее Рамафоса рассказал, что основная составляющая мирного плана по Украине — скорейшее урегулирование конфликта через переговоры по дипломатическому пути. Кроме того, в документе предлагается «деэскалация с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию».

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    Александр Слабиев
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