Песков раскрыл содержание письма генсека ООН Путину

Песков: в письме генсека ООН Путину были обещания когда-нибудь выполнить условия России

В письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину был представлен план действий по зерновой сделке и обещания когда-нибудь выполнить условия России. Содержание письма раскрыл пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, в письме господина Гутерриша излагался опять некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящий момент вернуться к зерновой сделке невозможно, потому что она не выполняется, но отметил, что Россия готова незамедлительно восстановить ее, как только она будет исполнена.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что переговоры по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведутся. Он также подчеркнул, что восстановление сделки без участия Москвы невозможно. По его словам, большая часть вывозимого с Украины зерна является фуражным и кормовым, поэтому реализация сделки не может иметь отношение к борьбе с голодом.