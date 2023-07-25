Замглавы МИД России рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Замглавы МИД России Вершинин: переговоры по возобновлению зерновой сделки не ведутся

Переговоры по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведутся. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«После 17-го числа (июля — прим. «Ленты.ру») возобновление черноморской инициативы не состоялось. Мы возразили против этого. Возразили с учетом того опыта имплементации стамбульских договоренностей, который у нас накопился за год», — сказал дипломат.

Замглавы МИД рассказал, что большая часть вывозимого с Украины зерна является фуражным и кормовым, поэтому реализация сделки не может иметь отношение к борьбе с голодом. Вершинин также подчеркнул, что восстановление сделки без участия Москвы невозможно.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что во время саммита «Россия — Африка» лидеры стран будут обсуждать создание логистических коридоров для поставок российского зерна и удобрений на африканский континент. «Идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов — перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», — объяснил дипломат.