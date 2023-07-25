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07:39, 25 июля 2023Мир

Россия обсудит со странами Африки создание логистических коридоров для зерна

Посол МИД Озеров: на саммите «Россия — Африка» обсудят логистические коридоры для зерна

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Во время предстоящего саммита «Россия — Африка» лидеры стран будут обсуждать создание логистических коридоров для поставок российского зерна и удобрений на африканский континент. Об этом рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«Идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов — перспективна и реализуема, с учетом тех больших возможностей, которые Россия имеет в плане экспорта зерновых», — объяснил дипломат.

По его словам, проблемные вопросы организации поставок из России в Африку носят комплексный характер. Озеров отметил, что при решении проблем нужно учитывать это.

«Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — резюмировал дипломат.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий.

Первым условием он назвал вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Также должны быть сняты все препятствия для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы. В ответ на это Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без участия российской стороны.

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    Марина Совина
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