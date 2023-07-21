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23:20, 21 июля 2023Мир

В России назвали условия для возвращения в зерновую сделку

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал условия для возвращения в зерновую сделку

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку, как только Запад выполнит семь условий. Его слова передает РИА Новости.

Первым условием Полянский назвал реальный, «а не умозрительный» вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Во-вторых, должны быть сняты все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений.

В-третьих, должны быть возобновлены поставки в РФ запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений. Четвертым условием дипломат назвал решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение всей логистики продовольственных поставок. Пятое условие — должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

«Шестое — должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью», — отметил первый зампостпреда.

Седьмое — это восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. По словам Полянского, она должна работать в интересах нуждающихся стран, «а не делать богатые страны еще богаче».

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    Екатерина Подвигина
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