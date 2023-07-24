Путин заявил о способности России заместить украинское зерно

Путин: РФ способна заместить украинское зерно на коммерческой и безвозмездной основе

Президент Владимир Путин заявил, что Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Его статья «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» опубликована на официальном сайте Кремля.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе», — подчеркнул российский лидер, отметив, что в стране в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

Путин также рассказал о том, что ни одно из условий зерновой сделки в вопросе вывода российского экспорта из-под санкций и поставок удобрений на мировые рынки не было выполнено.

Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Позднее в МИД РФ сообщили о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна.