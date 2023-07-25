Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:44, 25 июля 2023Бывший СССР

Песков рассказал об обсуждении ЧВК «Вагнер» на переговорах Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин и Лукашенко общались на тему ЧВК «Вагнер»

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прошедших в Санкт-Петербурге переговоров обсудили тему частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры стран обсудили также внешние угрозы, Союзное государство и торгово-экономическое сотрудничество.

«Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран», — поделился Песков.

Ранее стало известно, что на встречу с Путиным Лукашенко привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 километрах от Бреста.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых правилах призыва в России с 2024 года

    Главу района Ленобласти задержали по делу об обрушении пешеходного моста

    Избиение и ограбление москвички в подземном переходе попали на видео

    Менеджер Александра Емельяненко рассказал о самочувствии бойца

    Напавших на сотрудников Росгвардии россиян отправили в СИЗО

    Госдума закрепила в УПК норму о задержании при военном положении

    Госдума приняла поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат

    Перечислены последствия внедрения цифрового рубля в России

    Госдума приняла поправку о штрафах за неоказание содействия при мобилизации

    В Госдуме захотели денонсировать соглашение в рамках партнерской программы НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости