Песков рассказал об обсуждении ЧВК «Вагнер» на переговорах Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин и Лукашенко общались на тему ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе прошедших в Санкт-Петербурге переговоров обсудили тему частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры стран обсудили также внешние угрозы, Союзное государство и торгово-экономическое сотрудничество.

«Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран», — поделился Песков.

Ранее стало известно, что на встречу с Путиным Лукашенко привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 километрах от Бреста.