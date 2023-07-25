Нештатная ситуация сорвала вылет российского самолета в Красноярск

Самолет «ИрАэро» не смог вылететь в Красноярск из-за технической неисправности

Нештатная ситуация сорвала вылет пассажирского лайнера российской авиакомпании «ИрАэро». Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел с воздушным судном, летевшим из Иркутска в Красноярск, утром во вторник, 25 июля. При взлете у него сработал датчик бортового радиоэлектронного оборудования. По предварительным данным, самолет не смог вылететь в аэропорт назначения из-за технической неисправности, а именно — проблемы с левым двигателем.

Отмечается, что 118 пассажиров рейса отправили в зону ожидания аэропорта. После устранения неполадок самолет все-таки вылетел в красноярскую авиагавань. Транспортная прокуратура уже организовала проверку случившегося.

Ранее в июле летевший из Сочи в Нижний Новгород самолет совершил вынужденную посадку из-за инсульта у пассажира. Инцидент произошел на борту лайнера российской авиакомпании Smartavia.