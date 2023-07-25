Пленный боец ВСУ призвал украинцев стрелять в своих командиров

Пленный боец ВСУ Лейбюк призвал мобилизованных украинцев стрелять в своих командиров

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Лейбюк призвал мобилизованных украинцев стрелять в своих командиров. Об этом он рассказал на видео, которое опубликовал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Тут просто кидают на мясо людей. Так что стреляйте в своих командиров, бегите с позиций, а то будете либо 300-ми, либо 200-ми. Мне повезло, что я попал в плен», — сказал боец ВСУ.

По его словам, солдаты боятся убегать из-за угроз командования. Он рассказал, что молодые военнослужащие не хотели выполнять боевые задания, но старшина заставил подчиниться, угрожая расстрелом.

Ранее военнопленный из ВСУ назвал неэффективными огнеметы украинского производства РПВ-16. «Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять — то возможно», — порассуждал он.