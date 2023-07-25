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06:54, 25 июля 2023Бывший СССР

Пленный украинский солдат назвал неэффективное украинское оружие

Пленный солдат ВСУ назвал неэффективными украинские огнеметы РПВ-16

Военнослужащий 63-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Серый, попавший в плен на краснолиманском направлении, назвал неэффективное украинское оружие. Его слова передает РИА Новости.

В частности, пленный солдат назвал неэффективными огнеметы украинского производства РПВ-16. «Оружие не для полей, ну в городе если по зданиям пострелять — то возможно», — порассуждал он.

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    Марина Совина
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