Украинский пленный: новобранцев ВСУ учат обращаться с пулеметом «Максим» образца 1910 года

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что мобилизованных новобранцев обучают работе с устаревшим оружием, включая пулеметы системы «Максим» образца 1910 года. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам военнопленного, учебная часть ВСУ находилась в Суммах. Бойцов заставляли разбирать и собирать автоматы.

«Точнее, вытащили, собрали. Показывали, как заряжать ленты… Показывали, как разбирать пулемет Калашникова», — вспомнил собеседник агентства.

Ранее бывший боец ВСУ рассказал, что устаревшие пулеметы «Максим» были вывезены с оружейных складов в Артемовске для их поставки на вооружение в украинскую армию. «Вопреки слухам, в 2015 году не все вывезли. Осталось стрелковое оружие, СПГ, РПГ, "Калашниковы", "Максимы", патроны. Когда все началось, месяца два с половиной беспрерывно вывозили все это фурами, в том числе "Максимы" вывозили на укомплектование частей», — рассказал он.