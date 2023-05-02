Экс-боец ВСУ заявил о вывозе из Артемовска пулеметов «Максим» для украинской армии

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что устаревшие пулеметы «Максим» были вывезены с оружейных складов в Артемовске (украинское название — Бахмут) для их поставки на вооружение в украинскую армию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Станислава, бывшего украинского военного, он охранял склады с оружием в Артемовске, на шахте имени Володарского. «Вопреки слухам, в 2015 году не все вывезли. Осталось стрелковое оружие, СПГ, РПГ, "Калашниковы", "Максимы", патроны. Когда все началось, месяца два с половиной беспрерывно вывозили все это фурами, в том числе "Максимы" вывозили на укомплектование частей», — рассказал он.

Как утверждает экс-боец, большая часть его сослуживцев не хотела воевать. Позже он дезертировал и почти год прятался в Артемовске, дожидаясь российских войск.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске довольно сложной. По его словам, в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК «Вагнер» и российских десантников, но город пока не взят под контроль российскими войсками.