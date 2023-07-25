Перемещение солдат ВСУ на тракторном плуге в зоне СВО попало на видео

РВ: бойцы ВСУ перемещаются на тракторном плуге в зоне СВО из-за нехватки транспорта

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещаются на фронте с помощью трактора и плуга. Солдаты, сидящие на плуге, попали на видео, снятое с беспилотника, его опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На кадрах видно, как солдаты из подразделения 93-й бригады ВСУ едут за трактором на плуге. Отмечается, что сказывается нехватка транспорта на фронте у украинской армии.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что мобилизация транспортных ресурсов в Ивано-Франковской области Украины может указывать на дефицит военной техники.

В июне в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию. В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете гражданам менять место жительства без разрешения военного комиссариата.