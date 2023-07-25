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14:54, 25 июля 2023Россия

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении призывного возраста

Госдума проголосовала против поправки о поэтапном повышении призывного возраста

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Госдума отклонила поправку о поэтапном повышении нижней границы призывного возраста. Об этом стало известно из пленарного заседания, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Поправка поступила ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. При рассмотрении в первом чтении документ предусматривал установление границ призывного возраста с 21 года до 30 лет, которые должны были поэтапно сменяться в течение переходного периода до 2026 года для нижней границы.

Таким образом, нижняя граница призывного возраста ежегодно начиная с 2024 года должна была повышаться на один год и к 2026-му составить 21 год. Дума отклонила эту поправку, предложив другую, согласно которой с 1 января 2024 года призывной возраст срочной службы составит от 18 до 30 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя поправки в законопроект, заявил, что изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России.

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    Никита Абрамов
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