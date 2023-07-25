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10:53, 25 июля 2023Россия

В Госдуме назвали причину решения изменить границы призывного возраста

Картаполов: изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Изменение границ призывного возраста связано с демографической ситуацией в России. Об этом заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комментируя поправки в рассматриваемый нижней палатой законопроект, глава комитета указал, что демографические показатели влияют на объеме мобилизационного ресурса. Сохранение нижней границы возраста призыва нужно «для того, чтобы мы не проседали», пояснил он.

Картаполов сообщил, что в весенний призыв 2023 года в войска были призваны 147 тысяч человек. «Для того чтобы эта цифра была устойчивой, и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы», — заключил он.

Во вторник, 25 июля, Госдума обсудит повышение призывного возраста с учетом поправки о призыве с 18 до 30 лет.

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    Алан Босиков
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