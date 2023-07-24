В Госдуме назначили обсуждение призывного возраста в России

Картаполов: в Госдуме на 25 июля назначили обсуждение призывного возраста в России

В Государственной Думе назначили на 25 июля обсуждение о повышении призывного возраста с учетом поправки о призыве с 18 до 30 лет. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

До этого депутат рассказал, что ко второму чтению одобрена поправка, предусматривающая границы призывного возраста с 18 до 30 лет. Картаполов отметил, что повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет проходить поэтапно.

Ранее глава думского комитета по обороне уверял, что многие призывники хотят пойти служить именно в 18 лет. Таким образом Картаполов объяснил решение возглавляемого им комитета поддержать поправку, устанавливающую границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.

Он подчеркнул, что новые нормы призывного возраста начнут действовать с весеннего призыва 2024 года.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.