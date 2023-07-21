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10:58, 21 июля 2023Россия

В Госдуме объяснили решение сохранить нижнюю границу возраста призыва в 18 лет

Депутат Картаполов: большое количество призывников хочет пойти служить именно в 18 лет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Большое количество призывников хочет пойти служить именно в 18 лет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова приводит «Интерфакс».

Так депутат объяснил решение возглавляемого им комитета поддержать поправку, устанавливающую границы призывного возраста в России в промежутке с 18 до 30 лет.

По словам Картаполова, новые нормы призывного возраста начнут действовать с весеннего призыва 2024 года.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда документ предусматривал повышение нижней границы призывного возраста до 21 года.

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    Алан Босиков
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