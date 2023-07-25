В Бразилии предложили способ решения украинского конфликта

Глава МИД Бразилии: решение конфликта на Украине требует усилий многих стран

Бразилия не претендует на роль посредника между Москвой и Киевом, решение этого кризиса требует усилий многих стран. Об этом рассказал глава бразильского МИД Мауро Виэйра в беседе с изданием Congresso em Foco.

«Мы не кандидаты на роль посредника — мы говорили, что готовы поддержать любые мирные усилия, и что война на Украине требует коллективных усилий нескольких стран», — отметил министр.

Он напомнил, что президент страны Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил о необходимости говорить о мире, а не только о войне.

«Развитие этого процесса в основном зависит от вовлеченных стран и их готовности к переговорам», — добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что глобальные дебаты больше не сосредоточены только на конфликте.

Ранее президент Бразилии заявил, что весь мир устал от конфликта на Украине, поэтому необходимо мирное урегулирование.

Он также раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивает на заключении соглашения между российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.