Лула устал от Украины

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что мир устал от конфликта на Украине

Весь мир устал от конфликта на Украине, поэтому необходимо мирное урегулирование. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам саммита Европейского союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сообщает Bloomberg.

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной», — сказал политик.

Он раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивает на заключении соглашения между российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Лула да Силва отметил, что власти Бразилии считают невозможным решение текущей ситуации на Украине исключительно силовыми методами и призывают к дипломатии. Он предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине и призвал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.