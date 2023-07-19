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13:06, 19 июля 2023Мир

Лула устал от Украины

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что мир устал от конфликта на Украине
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Yves Herman / Reuters

Весь мир устал от конфликта на Украине, поэтому необходимо мирное урегулирование. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва по итогам саммита Европейского союза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), сообщает Bloomberg.

«Мир начинает уставать. Страны начинают уставать. Так что наступит момент, когда будет мир. И тогда должна быть группа стран, способных разговаривать с Россией и разговаривать с Украиной», — сказал политик.

Он раскритиковал президента Чили Габриэля Борича за его позицию против Москвы и настаивает на заключении соглашения между российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Лула да Силва отметил, что власти Бразилии считают невозможным решение текущей ситуации на Украине исключительно силовыми методами и призывают к дипломатии. Он предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине и призвал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.

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    Семен Александров
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