Президент Бразилии высказался о решении конфликта на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем

Власти Бразилии полагают невозможным решение текущей ситуации на Украине исключительно силовыми методами и призывают к дипломатии. На эту тему высказался президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

«У этого конфликта нет военного решения», — заявил Лула да Силва, подчеркнул недопустимость избирательного подхода к разрешению конфликтов.

«Нам нужно больше дипломатии и меньше военного вмешательства на Украине, [а также] в Палестине, в Йемене», — добавил бразильский лидер, подчеркнув, что что основополагающие принципы международного права распространяются на всех.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать формат, похожий на «Большую двадцатку», для обсуждения ситуации на Украине. Он также призывал Запад не поощрять конфликт, а начать говорить о достижении мира.

Позже советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии, назвав их оторванными от реальности.