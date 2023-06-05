На Украине раскритиковали мирные планы Индонезии и Бразилии

Подоляк заявил, что мирные планы Индонезии и Бразилии оторваны от реальности

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал мирные планы Индонезии и Бразилии, назвав их оторванными от реальности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Берем индонезийский, бразильский сценарий. Они оторваны от реальности, они не про справедливость, не об окончании войны, поэтому они скорее вредят, чем приведут к какому-то справедливому процессу, урегулированию», — заявил Подоляк.

Ранее глава министерства обороны Индонезии Прабово Субианто предложил ввести на территорию Украины миротворцев ООН и создать демилитаризованную зону. Согласно его мирному плану, стороны конфликта должны отойти друг от своих текущих позиций на 15 километров.