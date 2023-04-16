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21:35, 16 апреля 2023Мир

В Бразилии предложили создать аналог G20 для обсуждения конфликта на Украине

Президент Бразилии да Силва: для завершения конфликта на Украине нужно создать аналог G20

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать для обсуждения ситуации на Украине формат, похожий на «Большую двадцатку» (G20). Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил про экономический кризис 2008 года, когда для спасения экономики мировое сообщество обратилось к данному формату. «Сейчас важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир», — заявил бразильский лидер.

Ранее Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС (помимо Бразилии и Китая в нее входят Россия, Индия и Южно-Африканская Республика) с призывом положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле. «Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?» — отметил он.

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Марина Совина
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