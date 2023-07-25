Госдума приняла поправку о штрафах за неоказание содействия при мобилизации

ГД приняла поправку о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Госдума (ГД) приняла в третьем чтении поправку о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому документу, в кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья под номером 19.38.

Она предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по оповещению о необходимости явиться на призывной пункт или неоказанию содействия самой явке.

Для должностных лиц штраф составит от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.