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14:35, 25 июля 2023Россия

Госдума приняла поправку о штрафах за неоказание содействия при мобилизации

ГД приняла поправку о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Госдума (ГД) приняла в третьем чтении поправку о штрафах до 500 тысяч рублей за неоказание содействия при мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно принятому документу, в кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья под номером 19.38.

Она предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по оповещению о необходимости явиться на призывной пункт или неоказанию содействия самой явке.

Для должностных лиц штраф составит от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.

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    Марк Леонов
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