Стало известно о новых правилах призыва в России с нового года

Правила призыва на военную службу в России изменятся с 1 января 2024 года

Призывной возраст срочной службы в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, при этом переходный период не предусматривается. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста поддержал профильный комитет Госдумы по обороне.

Изначально предполагалось поэтапное увеличение возраста призыва на военную службу. В 2024 году призываться должны были граждане в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, а с 2026 года — от 21 года до 30 лет.

Позднее было решено оставить нижний предел прежним — 18 лет, а также отказаться от идеи поэтапного повышения призывного возраста, сделав его одномоментным — закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что причин для «излишней резонансности» вокруг поправок о призывном возрасте нет. Матвиенко отметила, что связанная с инициативой дискуссия продолжается в том числе и в Совфеде.