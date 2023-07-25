Матвиенко оценила «резонансность» поправок об изменении призывного возраста

Матвиенко: причин для излишней резонансности вокруг поправок о призывном возрасте нет

Причин для «излишней резонансности» вокруг поправок о призывном возрасте нет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует «Интерфакс».

Во вторник, 25 июля, Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях. При этом Матвиенко отметила, что связанная с инициативой дискуссия продолжается, в том числе и в Совфеде.

Глава Совфеда выразила уверенность в том, что сенаторы поддержат закон об установлении границ призывного возраста с 18 до 30 лет в случае принятия его Госдумой.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что идея повысить призывной возраст при сохранении нижней границы связана с демографической ситуацией в России. По его словам, предложенные меры необходимы для сохранения количественных и качественных показателей призыва на срочную службу.