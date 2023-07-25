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11:29, 25 июля 2023Россия

Матвиенко высказалась о законе о повышении призывного возраста в России

Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сенаторы поддержат закон, согласно которому верхняя граница призывного возраста в России повышается до 30 лет. Об этом, высказываясь об инициативе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

По мнению парламентария, вокруг инициативы о повышении призывного возраста нет причин для излишней резонансности. Срок службы в армии остается один год, подчеркнула Матвиенко.

Госдума рассмотрит изменение призывного возраста в России 25 июля. Согласно одобренным ко второму чтению поправкам, призывной возраст в России с 1 января 2024 года должен составить от 18 до 30 лет, его повысят одномоментно и без переходного периода.

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    Анастасия Шейкина
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