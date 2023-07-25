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09:06, 25 июля 2023Россия

В России границы призывного возраста захотели повысить без переходного периода

В России призывной возраст захотели повысить до 30 лет без переходного периода

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В России захотели повысить границы призывного возраста без переходного периода. Это следует из одобренных поправок, которые Госдума рассмотрит во втором чтении, передает ТАСС

Согласно поправке, повышение верхней границы призывного возраста до 30 лет будет не поэтапным, а одномоментным. Новые правила призыва начнут действовать с 1 января 2024 года, подразумевает проект.

Госдума рассмотрит изменение призывного возраста в России 25 июля. Как тогда уточнял глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов, повышение верхней границы призывного возраста будет проходит поэтапно.

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    Анастасия Шейкина
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