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10:02, 21 июля 2023Россия

В России решили не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года

Глава комитета ГД Картаполов: нижний предел призывного возраста в РФ не повысится

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России решили не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года, призывать на воинскую службу россиян по-прежнему будут с 18 лет. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его цитирует «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что комитет ГД поддержал поправку по второму чтению проекта, устанавливающую границы призывного возраста в стране в промежутке с 18 до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет», — отметил он.

Принятое решение Картаполов объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно с 18 лет». По его словам, вступление в силу поправок к закону о призывном возрасте, в соответствии с которым этот возраст повысится до 30 лет, предлагается с 1 января 2024 года.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Тогда предлагалось поэтапно повысить нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года для гарантированного получения гражданами среднего и высшего образования, а также верхний предел — с 27 до 30 лет.

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    Варвара Кошечкина
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