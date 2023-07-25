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20:20, 25 июля 2023Мир

Посол ФРГ в Москве заявил об окончании полномочий

Посол ФРГ в Москве фон Гайр заявил, что покинет Россию через несколько дней

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил, что покинет Россию через несколько дней в связи с окончанием полномочий после четырех лет пребывания в должности. Об этом дипломат сообщил в ходе приема по случаю отъезда из российской столицы, передает ТАСС.

«Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными», — подвел итоги дипломат.

Также фон Гайр поблагодарил всех сотрудников немецкого посольства в Москве за совместную работу и заявил, что «испытывает большое уважение» к ним.

Ранее сообщалось, что российская сторона выразила готовность принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра Графа Ламбсдорфа — летом 2023 года.

Новый посол в России является одним из самых опытных немецких политиков в области международных отношений. С 1997 по 1998 год он был сотрудником отдела планирования в министерстве иностранных дел ФРГ. С 2000 по 2003 год он работал в посольстве Германии в Вашингтоне. С 2004 по 2017 год дипломат был депутатом Европарламента (ЕП), из которых три года пришлись на его президентство, а с 2017 года Ламбсдорф является депутатом бундестага от СвДП.

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    Виктория Кондратьева
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