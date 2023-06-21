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00:23, 21 июня 2023Мир

В Германии заявили о согласии России сменить посла ФРГ

Spiegel: правительство РФ согласилось летом 2023 года принять нового посла ФРГ в Москве
Александр Граф Ламбсдорф

Александр Граф Ламбсдорф. Фото: Globallookpress.com

Российская сторона выразила готовность летом 2023 года принять нового посла ФРГ в Москве — замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александра Графа Ламбсдорфа. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на германское дипведомство.

Как заявили в МИД Германии, правительство РФ выдало разрешение на смену посла. «Так называемый агреман (предварительное согласие на прием дипломата)», — подчеркнули в министерстве. В МИД ФРГ считают, что Ламбсдорф вступит в новую должность этим летом.

Дипломат является одним из самых опытных немецких политиков в области международных отношений. С 1997 по 1998 год он был сотрудником отдела планирования в министерстве иностранных дел ФРГ, с 2000 по 2003 год работал в посольстве Германии в Вашингтоне, с 2004 по 2017 год дипломат был депутатом Европарламента (ЕП), из которых три года пришлись на его президентство, а с 2017 года Ламбсдорф является депутатом бундестага от СвДП.

О том, что Александр Граф Ламбсдорф станет новым послом ФРГ в Москве, сообщалось еще в декабре 2022 года. При этом Ламбсдорф также был кандидатом на аналогичный пост в США.

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    Марина Совина
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