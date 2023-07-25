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16:17, 25 июля 2023Бывший СССР

Посла России в Молдавии вызовут в МИД из-за антенн на крыше посольства

МИД Молдавии вызовет посла России из-за «подозрительного» оборудования на крыше посольства

Фото: Gikü / Wikimedia Commons

Министерство иностранных дел Молдавии вызовет посла России Олега Васнецова для дачи объяснений по поводу «подозрительного» оборудования на крыше посольства — власти республики предполагают, что оно якобы могло быть использовано для шпионажа. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают издание Insider и телеканал Jurnal TV, в посольстве и соседнем здании, используемом дипломатами, было установлено 28 спутниковых антенн, мачт и передающих приемных устройств. В своем отчете журналисты утверждают, что россияне якобы используют это оборудование в шпионских целях.

«Мы считаем шпионаж или иностранное вмешательство во внутренние дела Молдовы абсолютно неприемлемыми, что представляет собой прямой вызов суверенитету и национальной безопасности молдавского государства», — заявили в МИД.

В Reuters отмечают, что Россия уже неоднократно опровергала вмешательство во внутренние дела Молдавии.

Ранее в Министерстве госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявили, что украинские спецслужбы пытаются использовать жителей ПМР в качестве информаторов. Отмечается, что вербовать они пытаются в основном тех, у кого есть родственники на Украине.

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    Алевтина Запольская
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