В Приднестровье рассказали о расспросах украинских спецслужб о ВС России

РИА Новости: жители Приднестровья заявили о попытках украинских спецслужб завербовать их

Спецслужбы Украины пытаются использовать жителей Приднестровья для разведки и диверсий. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), передает РИА Новости.

Уточняется, что чаще всего с этим сталкиваются граждане, регулярно пересекающие границу на транспорте. Кроме того, вербовать пытаются тех, у кого есть украинские корни или родственники, проживающие на Украине. «При вербовке в ход идут различные методы. От простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать, до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется», — сообщили в пресс-службе.