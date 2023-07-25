Трамп сохранил позиции самого сильного кандидата против Байдена

Трамп сохранил позиции в качестве самого сильного кандидата против Байдена на выборах-2024

Бывший президент США Дональд Трамп сохранил позиции среди избирателей, поддерживающих республиканцев, в качестве сильнейшего кандидата против главы Белого дома Джо Байдена на будущих выборах в 2024 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса университета Монмут.

«Почти половина (45 процентов) избирателей-республиканцев говорят, что Трамп определенно является самым сильным кандидатом на победу над Байденом в 2024 году», — сказано в статье.

Кроме того, 24 процента опрошенных избирателей считают, что Трамп, «вероятно, самый сильный». При этом остальные респонденты (31 процент) считают, что шансы на победу над нынешним главой Белого дома имеет кто-то из списка других кандидатов. Среди 14 кандидатов от Республиканской партии 54 процента поддерживают Дональда Трампа.

Опрос университета Монмут проводился по телефону и в онлайн-режиме, в нем приняли участие избиратели, склоняющиеся к Республиканской партии, в количестве 681 человек.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным, в отличие от Джо Байдена. Глава Белого дома, по мнению политика, «не способен вести дела с мировыми лидерами».

Политик вновь заявил, что ситуация с Украиной никогда бы не дошла до текущего состояния, если бы он был президентом США.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.